لاعب جمباز روسي يواجه إجراءات انضباطية بعد سلوك "صادم"

المصدر: رويترز

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أعلن الاتحاد الدولي للجمباز أنه سيبدأ إجراءات انضباطية ضد الروسي إيفان كولياك، لاعب الجمباز الفني، بسبب "سلوكه الصادم" بعدما استعرض في مسابقة رمزا يدعم الهجوم الروسي على أوكرانيا.

واحتل اللاعب البالغ عمره 20 عاما المركز الثالث في نهائي مسابقة المتوازيين في كأس العالم للأجهزة في الدوحة واستعرض الحرف (زد) عندما صعد على منصة التتويج بجوار منافسه الأوكراني إيليا كوفتون الذي نال الميدالية الذهبية.

وتستخدم القوات الروسية نفس هذا الحرف لتمييز مركباتها ودباباتها في أوكرانيا بعد الهجوم على الدولة المجاورة. ويستخدم بعض الداعمين للهجوم الحرف ذاته أيضا.

وقال الاتحاد الدولي للجمباز في بيان "يؤكد الاتحاد الدولي للجمباز أنه سيطلب من مؤسسة القيم بالجمباز أن تفتح إجراءات انضباطية ضد... كولياك بعد سلوكه الصادم في كأس العالم للأجهزة".

وسبق للاتحاد الدولي للجمباز إلغاء كل مسابقاته في روسيا وروسيا البيضاء وقال إنه لن يسمح بإقامة أي بطولة هناك حتى إشعار آخر.

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