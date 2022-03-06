أرسنال يضاعف محنة واتفورد وينتزع المركز الرابع بالدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

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واصل أرسنال انطلاقته الجيدة في الموسم الحالي وانتزع الفريق المركز الرابع في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوزه الثمين 3 / 2 على مضيفه واتفورد اليوم الأحد في المرحلة الثامنة والعشرين من المسابقة.

ورفع أرسنال رصيده إلى 48 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة أمام مانشستر يونايتد الذي يلتقي مانشستر سيتي المتصدر في مباراة أخرى اليوم بنفس المرحلة.

وضاعف أرسنال محنة واتفورد الذي تجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وأنهى أرسنال الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما مارتن أوديجارد وبوكايو ساكا في الدقيقتين الخامسة و30 مقابل هدف سجله خوان هيرنانديز في الدقيقة 11 .

وفي الشوط الثاني ، عزز أرسنال انتصاره بهدف آخر سجله جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 52 فيما سجل موسى سيسوكو الهدف الثاني لواتفورد في الدقيقة 87 .

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