ثنائية الجزائري سليماني تُشعل صراع القمة بالدوري البرتغالي

المصدر: د ب أ

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سجل المهاجم الجزائري الدولي إسلام سليماني هدفين ليشعل الصراع على صدارة الدوري البرتغالي لكرة القدم بفوز فريقه سبورتنغ لشبونة على أروكا مساء أمس السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من المسابقة.

وقلب بنفيكا تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 2 / 1 على مضيفه بورتيمونينسي بالمرحلة نفسها، والتي شهدت أيضا تعادل بوافيشتا مع سبورتنج براجا 1 / 1.

على استاد "خوسيه ألفالادي" في لشبونة، انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين سبورتنغ لشبونة وأروكا.

وفي الشوط الثاني، سجل سليماني هدفين متتاليين في الدقيقتين 46 و52 ليقود فريقه إلى الفوز الثمين الذي رفع رصيده إلى 61 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط خلف بورتو المتصدر، وتجمد رصيد أروكا عند 22 نقطة في المركز الخامس عشر.

ورفع بنفيكا رصيده إلى 57 نقطة ليعزز موقعه في المركز الثالث بفارق أربع نقاط خلف سبورتنج لشبونة، وتجمد رصيد بورتيمونينسي عند 29 نقطة في المركز الثامن بعدما مني بالهزيمة الخامسة مقابل ستة تعادلات في آخر 11 مباراة خاضها بالمسابقة.

وكان آخر انتصار حققه بورتيمونينسي في المسابقة عندما تغلب على مضيفه موريرنسي 1 / صفر في 12 ديسمبر الماضي.

وتقدم بورتيمونينسي بهدف سجله ويلنتون جونيور في الدقيقة 25، وتعادل أليخاندرو جريمالدو لبنفيكا بهدف في نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل جونكالو راموس هدف الفوز لبنفيكا في الدقيقة 50.

وعاد بوافيشتا إلى مسلسل التعادلات في الدوري البرتغالي بتعادل ثمين 1 / 1 مع سبورتنج براجا.

ورفع بوافيشتا رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني عشر علما بأنه التعادل الثامن له في آخر عشر مباريات خاضها بالمسابقة، ورفع سبورتنج براجا رصيده إلى 46 نقطة في المركز الرابع.

وأنهى براجا الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله ريكاردو هورتا من ضربة جزاء في الدقيقة 37 ، وتعادل بوافيشتا في الشوط الثاني بهدف سجله يوسوفا نجي في الدقيقة 53.

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