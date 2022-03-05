ماني يقتنص فوزاً بشقّ الأنفس لليفربول على وستهام

المصدر: رويترز

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منح هدف ساديو ماني ليفربول الفوز 1-صفر على وستهام يونايتد ليتقلص الفارق مع مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكن فريق المدرب يورغن كلوب يمكن أن يعتبر نفسه محظوظا في الخروج بالنقاط الثلاث اليوم السبت.

وكان هدف ماني في الدقيقة 27 من مسافة قريبة كافيا ليقلص ليفربول الفارق مع سيتي إلى ثلاث نقاط، لكن وستهام سيتحسر على إضاعة العديد من الفرص الخطيرة.

وظهر ليفربول بمستوى بعيد للغاية عن حالته المعتادة في طريقه لتحقيق انتصاره السابع على التوالي في الدوري، لكنه أفلت من مأزق بعدما أضاع بابلو فورنالس ومانويل لانتسيني وميخائيل أنطونيو العديد من الفرص.

واستحوذ ليفربول على الكرة لفترات أطول وأتيحت له أيضا العديد من الفرص لكنه تنفس الصعداء مع صفارة النهاية.

ولدى ليفربول 63 نقطة من 27 مباراة بينما يملك سيتي، الذي يستضيف مانشستر يونايتد اليوم الأحد، 66 نقطة بعد 27 مباراة أيضا.

ويحتل وست هام المركز الخامس، حتى يوم الأحد على الأقل، لكن آماله في إنهاء الموسم بالمركز الرابع تبدد تدريجيا.

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