تشيلسي يفوز على بيرنلي برباعية نظيفة في الدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

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عزز فريق تشيلسي تواجده في المركز الثالث بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه الكبير على مضيفه بيرنلي 4 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثامنة والعشرين من المسابقة.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز ليستر سيتي على ليدز يونايتد 1 / صفر، وأستون فيلا على ساوثهامبتون 4 / صفر، ونيوكاسل على برايتون 2 / 1 ، وبرينتفورد على نوريتش 3 / 1، وكريستال بالاس على وولفرهامبتون 2 / صفر.

وسجل أهداف تشيلسي رييس جيمس في الدقيقة 47 وكاي هافيرتز (هدفين) في الدقيقتين 52 و55 وكريستيان بوليسيتش في الدقيقة 69.

ورفع تشيلسي رصيده على 53 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد بيرنلي عند 21 نقطة في المركز الثامن عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق ليستر سيتي على ضيفه ليدز يونايتد 1 / صفر.

ويدين ليستر سيتي بالفضل في هذا الفوز للاعبه هارفي بارنيس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 67.

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني عشر، وتوقف رصيد ليدز عند 23 نقطة في المركز السادس عشر.

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