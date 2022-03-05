إشبيلية يفرط في تقليص الفارق في "الليغا" مع الريال بتعادل سلبي مع ألافيس

المصدر: د ب أ

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فرط إشبيلية في فرصة تقليص الفارق ولو مؤقتا مع ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي مع مضيفه ديبورتيفو ألافيس، أمس الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 27 من المسابقة.

وفشل هجوم الفريق الأندلسي، والمكون من الثلاثي خيسوس كورونا ولوكاس أوكامبوس ويوسف النصيري، في فك شفرة دفاع ألافيس، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف ريال مدريد والذي يواجه غدا ضيفه ريال سوسيداد، فيما رفع ألافيس رصيد إلى 22 نقطة في المركز الثامن عشر.

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