الرئيس الصيني يفتتح دورة الألعاب البارالمبية الشتوية

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتح الرئيس الصيني شي جين بينج رسميا منافسات دورة الألعاب البارالمبية الشتوية في بكين، بعد رسالة سلام قوية من أندرو بارسونز رئيس اللجنة البارالمبية الدولية.

وأقيم حفل الافتتاح بملعب "عش النسر" على خلفية غزو روسيا لأوكرانيا والذي أعقبه حظر الفرق الروسية والبيلاروسية من المشاركة في البطولة.

وتشارك أوكرانيا في المنافسات، وتلقت تصفيقا كبيرا من المشاهدين في طابور دخول الدول.

وقال رئيس اللجنة البارالمبية الدولية أندرو بارسونز في كلمته: "الليلة، تدعو الحركة البارالمبية سلطات العالم للعمل معا، مثل ما يفعله الرياضيين، وتعزيز السلام، والتفهم والتضمين" وأنهى حديثه قائلا بصوت عال "سلام".



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز