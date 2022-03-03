منع مشاركة روسيا وروسيا البيضاء في الألعاب البارالمبية

المصدر: رويترز

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قالت اللجنة البارالمبية الدولية اليوم الخميس إنها قررت منع رياضيي روسيا وروسيا البيضاء من المشاركة في الألعاب البارالمبية الشتوية في بكين.

وأضافت اللجنة في بيان "بعد اجتماع عقد لهذا الغرض قرر مجلس إدارة اللجنة رفض مشاركة الرياضيين القادمين من روسيا وروسيا البيضاء في الألعاب البارالمبية الشتوية في بكين 2022".

وجاء في البيان أيضا "وهذا يعني إن الرياضيين البارالمبيين القادمين من هاتين الدولتين لن يسمح لهم بالمشاركة في الألعاب التي تنطلق في الرابع من مارس 2022".

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