ضربات الترجيح تؤهل نانت لمواجهة نيس في نهائي كأس فرنسا

المصدر: د ب أ

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ضرب نانت موعداً مع نيس في نهائي كأس فرنسا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه موناكو 4 / 2 بضربات الترجيح، بعد نهاية المباراة بالتعادل 2 / 2.

وكان نيس قد تأهل بدوره للمباراة النهائية بعد فوزه على فيرساي 2/ صفر أول أمس الثلاثاء.

وتقدم موناكو عن طريق جريزمو مورفيان في الدقيقة 12، قبل أن يسجل جبريل سيدبي لاعب موناكو هدف التعادل لنانت بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 21.

وفي الدقيقة 74 سجل صامويل موتوسامي الهدف الثاني لنانت، قبل أن يدرك مايرون بوادو التعادل لموناكو بعد ذلك بدقيقتين.

وبعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2/ 2، تم اللجوء إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت لنانت.

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