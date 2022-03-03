"نيران صديقة" تمنح يوفنتوس الفوز على فيورنتينا في ذهاب قبل نهائي كأس إيطاليا

المصدر: رويترز

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أحرز لورينتسو فينوتي هدفا بالخطأ في مرماه في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح يوفنتوس الفوز 1-صفر على مضيفه فيورنتينا في ذهاب قبل نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم أمس الأربعاء.

ولم يستطع دوسان فلاهوفيتش ترك بصمته في أول عودة له لملعب فريقه السابق، والذي انتقل منه إلى يوفنتوس في يناير، وأطلقت الجماهير صيحات الاستهجان ضده في كل مرة لمس فيها الكرة.

وكان فيورنتينا الطرف الأفضل في الشوط الأول وسدد جوناتان إيكون كرة خارج المرمى بينما اختفى فلاهوفيتش رغم المساحات الكبيرة.

واتيحت لفلاهوفيتش أخطر فرصة في الشوط الثاني لكنه فشل في وضع الكرة من فوق الحارس بييترو تيراتشيانو.

وبدا أن فيورنتينا هو الأقرب لخطف الفوز قبل مباراة الإياب في تورينو الشهر المقبل وسدد إيكون في القائم قبل أن يعاقب يوفنتوس مضيفه.

وأرسل خوان كوادرادو تمريرة عرضية إلى فلاهوفيتش لكن فينوتي كان الأسرع في الوصول إلى الكرة لتلمس ركبته إلى داخل المرمى ليمنح يوفنتوس فوزا غير مستحق.

وأبلغ ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس شبكة ميديا ست "يجب على (فلاهوفيتش) تحسين أسلوب لعبه مع الفريق والليلة تعاون بشكل جيد مع زملائه.

"الفوز في فلورنسا لم يكن سهلا بسبب غياب العديد من اللاعبين (للإصابة). أظهرنا دليلا على النضج".

وأضاف "نحن نتحسن ببطء والفريق يجد المزيد من الثقة".

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