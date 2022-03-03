فالنسيا إلى نهائي كأس ملك إسبانيا بـ "صاروخ جيديس"

المصدر: رويترز

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أحرز جونسالو جيديس هدفا رائع ليمنح فالنسيا الفوز 1-صفر على أتليتيك بيلباو أمس الأربعاء والتقدم إلى نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم لأول مرة بعد ثلاثة أعوام من حصده اللقب على حساب برشلونة.

وكان فوزا مستحقا لفالنسيا، الذي سيطر على المباراة أمام بيلباو الساعي لبلوغ النهائي للموسم الثالث على التوالي بعد خسارته أمام ريال سوسيداد وبرشلونة في الموسمين الماضيين.

وبعد التعادل 1-1 في الذهاب في بيلباو استفاد فالنسيا من دعم جماهيره التي ملأت مدرجات ملعب ميستايا.

وهز الجناح البرتغالي جيديس الشباك بتسديدة قوية من 30 ياردة قبل الاستراحة.

ويلعب فالنسيا ضد الفائز من ريال بيتيس ورايو فايكانو. وانتصر بيتيس 2-1 في المواجهة الأولى في مدريد.

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