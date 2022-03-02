نيس إلى نهائي كأس فرنسا لأول مرة في 25 عاماً

المصدر: رويترز

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أنهى نيس مغامرة فيرساي، المنتمي لدوري الدرجة الرابعة، وفاز عليه 2-صفر ليبلغ نهائي كأس فرنسا لكرة القدم لأول مرة في 25 عاما أمس الثلاثاء.

وعوّض أمين غويري إهدار عدة فرص وافتتح التسجيل في الدقيقة 48 بعدما قابل كرة عرضية من الجانب الأيمن.

وجاء الهدف بعد خطأ نادر من دفاع الفريق الزائر الذي صمد وخرج بالتعادل من دون أهداف في الشوط الأول رغم التعرض لضغط متواصل.

وتألق غويري في لقطة أخرى واخترق الدفاع ثم مرر إلى زميله كاسبر دولبرغ الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 73.

وظهر نيس، الذي سيطر تماما على اللقاء، في نهائي الكأس لآخر مرة في 1997، حيث فاز آنذاك على جانغون بركلات الترجيح، ليتوج باللقب. ونال نيس اللقب مرتين أيضا في خمسينات القرن الماضي.

ويتصدر فيرساي دوري الدرجة الرابعة وفاز بست مباريات في طريقه إلى قبل نهائي الكأس لكن دون اللعب ضد أي فريق من الدرجة الأولى، قبل أن يواجه نيس.

ويستضيف نانت منافسه موناكو في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي اليوم الأربعاء، بينما تقام المباراة النهائية في استاد فرنسا في الثامن من مايو.



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