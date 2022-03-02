محرز يعبر بـ "السيتي" إلى دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي

المصدر: د ب أ

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تأهل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم إلى دور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه بيتربوره يونايتد 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء في الدور الخامس من المسابقة.

وسجل هدفي مانشستر سيتي رياض محرز وجاك غريليش في الدقيقتين60 و67.

كما تأهل أيضا فريق كريستال بالاس عقب فوزه على ضيفه ستوك سيتي 2 / 1.

وسجل هدفي كريستال بالاس شيخو كوياتي وخايرو ريديفالد في الدقيقتين 53 و82، فيما سجل هدف ستوك سيتي جوشوا تايمون في الدقيقة 58.



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