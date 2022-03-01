الاتحاد الدولي للتزلج يستبعد الرياضيين من روسيا وبيلاروس من مسابقاته

المصدر: د ب أ

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استقر الاتحاد الدولي للتزلج على استبعاد الرياضيين من روسيا وبيلاروس من مسابقاته حتى نهاية الموسم عقب غزو روسيا لأوكرانيا.

ومع ذلك ذكرت الاتحاد الدولي للتزلج أنه لم يتخذ القرار بسهولة وأنه اتخذه " لضمان سلامة وأمن كل الرياضيين".

وذكرت النرويج وإستونيا بالفعل أن الرياضيين من روسيا وبيلاروس لن يسمح لهم بالمنافسة في أحداث كأس العالم التي تستضيفها الدولتان هذا الشهر حتى كلاعبين محايدين.

وأعرب مجلس الاتحاد الدولي للتزلج عن "أمله العميق والصادق أن ينتهي الصراع في أوكرانيا سريعا، وأن يتمكن المجتمع الرياضي الدولي من بدء عملية التعافي وأن تقام المنافسات مرة أخرى بوجود جميع الرياضيين والدول".

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