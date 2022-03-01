غرناطة ينهي سلسلة هزائم في "الليغا" بتعادل مع قادش

المصدر: رويترز

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أنهى غرناطة سلسلة من خمس هزائم متتالية وتعادل مع قادش دون أهداف في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس الاثنين.

وأوقف غرناطة سلسلة الهزائم في الوقت المناسب، وخرج بالتعادل ليحافظ على تقدمه بأربع نقاط على قادش في صراع الهروب من الهبوط.

وتعرض غرناطة لضربة بطرد دومينجوس دوارتي بعد مرور 33 دقيقة، لكنه صمد حتى النهاية وخرج بتعادل ثمين.

ولدى غرناطة 25 نقطة من 26 مباراة ويحتل المركز 17، بينما يأتي قادش خلفه مباشرة وله 21 نقطة من العدد ذاته من المباريات.

ويتصدر ريال مدريد الدوري برصيد 60 نقطة من 26 مباراة وبفارق ست نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني.

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