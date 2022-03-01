أتلانتا يسحق سامبدوريا في الكالتشيو ويواصل مطاردة التأهل لدوري الأبطال

المصدر: رويترز

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سحق أتلانتا منافسه سامبدوريا 4-صفر، ليعزز موقعه في المركز الخامس بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أمس الاثنين، ويواصل المنافسة بقوة على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتقدم ماريو باشاليتش بهدف مبكر لأتلانتا بعد ست دقائق، وأضاف تون كوبمينرس هدفين بواقع هدف في كل شوط، قبل أن يختتم أليكسي ميرانتشوك الأهداف في الدقيقة 86.

وأصبح رصيد أتلانتا 47 نقطة من 26 مباراة، ويتأخر بثلاث نقاط عن يوفنتوس الذي خاض 27 مباراة ويأتي في المركز الرابع، وهو آخر المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال في الموسم المقبل.

وتجمد رصيد سامبدوريا عند 26 نقطة وبقي في المركز 14، بفارق أربع نقاط عن منطقة الهبوط.

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