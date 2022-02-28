فيفا يعتزم استبعاد روسيا من مسابقاته ومن بينها ملحق المونديال

المصدر: د ب أ

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أكدت مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سيستبعد روسيا من المسابقات التابعة له، بما في ذلك الملحق الفاصل المؤهل لمونديال قطر 2022.

وجاء هذا القرار بعد فترة وجيزة من توصية اللجنة الأولمبية الدولية للاتحادات الرياضية الدولية بحظر مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس في الفعاليات الرياضية الدولية.

وقرر فيفا أمس الأحد معاقبة منتخب روسيا بخوض مبارياته على أراضي محايدة ودون حضور جماهير ودون رفع الشعارات الوطنية لروسيا أو عزف نشيدها الوطني.

وكان من المقرر ان يستضيف منتخب روسيا نظيره البولندي في 24 مارس المقبل في المربع الذهبي من الملحق الفاصل المؤهل لمونديال قطر على أن يلتقي الفائز منهما في النهائي، مع الفائز من المواجهة الأخرى بين السويد والتشيك، ويصعد الفائز في النهائي إلى كأس العالم.

ورفضت السويد وبولندا مواجهة روسيا في الملحق الفاصل.



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