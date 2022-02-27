ليفربول بطلاً لكأس الرابطة على حساب تشيلسي بعد مباراة ماراثونية

المصدر: رويترز

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أحرز ليفربول كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه عقب الفوز 11-10 على تشيلسي بركلات الترجيح، وعقب التعادل دون أهداف في الوقت الأصلي ثم الإضافي في استاد ويمبلي اليوم الأحد.

وسجل كل لاعبي ليفربول ركلات الترجيح، ونجح تشيلسي في تسجيل أول عشر ركلات قبل أن يهدر الحارس البديل كيبا أريزابالاجا الذي شارك في اللحظات الأخيرة ويطيح بالكرة عاليا.

وخاض الفريقان مباراة مثيرة ومتكافئة وألغيت أربعة أهداف بسبب التسلل وسط هجمات متبادلة من الفريقين، كما أهدر لاعبو الفريقين عددا كبيرا من الفرص السهلة.

وبعد 21 ركلة ناجحة، أطاح حارس تشيلسي البديل بالكرة عاليا ليفوز ليفربول بأول كأس محلية تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، وينفرد بالرقم القياسي في عدد ألقاب كأس الرابطة.

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