ليدز يونايتد يقيل بيلسا إثر الهزيمة أمام توتنهام

المصدر: د ب أ

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أقال نادي ليدز يونايتد الإنجليزي لكرة القدم المدرب مارسيلو بيلسا من منصب المدير الفني للفريق إثر الهزيمة أمام توتنهام صفر / 4 أمس السبت في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الممتاز.

وكانت الهزيمة الثقيلة أمام توتنهام هي الرابعة لليدز يونايتد خلال خمس مباريات، تلقت فيها شباك الفريق 20 هدفا، واقترب بسببها من مراكز الهبوط بجدول الدوري حيث يتفوق بفارق نقطتين فقط أمام بيرنلي صاحب المركز الثامن عشر.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن بيلسا /66 عاما/ أكد أنه لا يزال يثق في قدرته على تصحيح مسار الفريق، لكن مجلس إدارة النادي حسم قراره اليوم بإقالته.

ويعد جيسي مارش المدير الفني السابق للايبزج الألماني، أبرز مرشح لتولي مسؤولية ليدز يونايتد، وقد ذكر النادي أنه يتمنى الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق غدا الاثنين.

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