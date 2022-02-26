ليدز يقترب من منطقة الهبوط بعد خسارة قاسية أمام توتنهام

المصدر: رويترز

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ازدادت مخاوف ليدز من الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالخسارة 4-صفر على أرضه أمام توتنهام هوتسبير اليوم السبت.

وفشل ليدز في إصلاح المشكلات الدفاعية بعد استقبال 16 هدفا في آخر أربع مباريات، وبغض النظر عن خطة اللعب، فقد تأخر صاحب الأرض بشكل مبكر في ملعب إيلاند رود، حيث استقبل هدفين في أول ربع ساعة عن طريق مات دوهرتي وديان كولوسيفسكي.

وسجل هاري كين الهدف الثالث في الدقيقة 27، ليصبح بذلك ليدز ثاني فريق في تاريخ المسابقة، بعد سندرلاند في نوفمبر تشرين الثاني 2005، يستقبل ثلاثة أهداف أو أكثر في خمس مباريات متتالية بالدوري.

وأكمل سون هيونج-مين رباعية الفريق الزائر قرب النهاية.

وهذه الخسارة الخامسة في ست مباريات لفريق ليدز ليبقى في المركز 15، بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط، رغم أنه خاض ثلاث مباريات أكثر من بيرنلي صاحب المركز 18.

وحقق توتنهام فوزه الثاني على التوالي خارج أرضه، ليتقدم فريق المدرب أنطونيو كونتي إلى المركز السابع على حساب ولفرهامبتون واندرارز.

وحقق توتنهام الانتصار دون عناء، وتقدم مبكرا بهدف بعدما أرسل رايان سيسينيون كرة عرضية من الجانب الأيسر حولها دوهرتي إلى داخل المرمى، ليسجل لأول مرة مع توتنهام في الدوري.

وأضاف كولوسيفسكي الهدف الثاني لتوتنهام بعد خطأ دفاعي في التمركز، لتصمت جماهير ليدز بشكل مبكر.

وكان روبن كوخ قريبا من تقليص الفارق لأصحاب الأرض لكن التسديدة لم تدخل المرمى، قبل أن يرسل بيير-إيميل هويبرج تمريرة حولها كين بهدف ليصل إلى هدفه الثامن في الدوري هذا الموسم.

وأهدر لوك أيلينج فرصة جديدة لصاحب الأرض قبل الاستراحة.

وحصل ليدز على فرصة لا تعوض في الشوط الثاني حيث قطع ستيوارت دالاس الكرة من هوجو لوريس حارس توتنهام خارج منطقة الجزاء وتوغل نحو المرمى لكنه تباطأ ليهدر فرصة سهلة.

وبعد قليل مرر كين إلى سون ليسجل الهدف الرابع. واشترك اللاعبان معا في 37 هدفا في الدوري الممتاز، ليصبح الثنائي الأنجح في تاريخ المسابقة على حساب ثنائي تشيلسي ديدييه دروجبا وفرانك لامبارد.

وبعد إطلاق صفارة النهاية، أطلقت جماهير ليدز صيحات استهجان ضد اللاعبين بسبب إحباط التعرض لخسارة جديدة.



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