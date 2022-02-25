تأهل أتالانتا وإشبيلية ولايبزغ وبورتو لدور الـ 16 بالدوري الأوروبي

المصدر: د ب أ

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تأهلت أندية أتالانتا الإيطالي وإشبيلية الإسباني ولايبزغ الألماني، وبورتو البرتغالي لدور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما حققت نتائج إيجابية خلال إياب الملحق المؤهل لدور الـ 16 في المسابقة القارية أمس الخميس.

كانت الفرق التي احتلت المركز الثالث في المجموعات الثماني بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، انتقلت للعب في هذا الملحق ببطولة الدوري الأوروبي، لتلاقي الفرق الحاصلة على المركز الثاني في المجموعات الثماني بدور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وتتأهل 8 أندية لدور الـ16 لتلاقي خلاله الفرق الثمانية التي تصدرت مجموعاتها في دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

في العاصمة اليونانية أثينا، صعد أتالانتا لدور الـ 16 بفوزه الكبير 3 / صفر على أولمبياكوس اليوناني، مكررا فوزه 2 / 1 على الفريق اليوناني يوم الخميس الماضي.

وافتتح الدنماركي جواكيم مايهلي التسجيل للفريق الإيطالي في الدقيقة 40، فيما أضاف زميله الأوكراني روسلان مالينوفسكي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 67 و69 على الترتيب.

وواصل إشبيلية مسيرته في البطولة رغم خسارته صفر / 1 من مضيفه دينامو زغرب الكرواتي، مستفيدا من فوزه 3 / 1 على منافسه في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.

وأحرز ميسلاف اورسيتش هدف المباراة في الدقيقة 65 من ركلة جزاء، فيما أنهى إشبيلية اللقاء بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه الدنماركي توماس ديلاني في الدقيقة 90 لحصوله على الإنذار الثاني.

وحجز لايبزغ الألماني مقعده في الدور المقبل، عقب فوزه الثمين 3 / 1 على مضيفه ريال سوسييداد الإسباني.

وكان لقاء الذهاب، الذي جرى في ألمانيا يوم الخميس الماضي، انتهى بتعادل الفريقين 2 / 2، ليكون لقاء الإياب حاسما في تحديد الفريق المتأهل لدور الـ16.

وبادر ويلي أوريان بالتسجيل لمصلحة لايبزغ في الدقيقة 39، وأضاف زميله أندريه سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 59، لكن ريال سوسييداد أشعل المباراة من جديد بعدما سجل لاعبه مارتن زوبيميندي هدف تقليص الفارق في الدقيقة 67.

وقضى لايبزغ على آمال الفريق الباسكي في إدراك التعادل ولعب الوقت الإضافي، بعدما سجل السويدي إيميل فورسبيرج الهدف الثالث في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

واقتنص بورتو البرتغالي بطاقة التأهل لدور الـ16، بعدما انتزع تعادلا بطعم الفوز 2 / 2 من ملعب مضيفه لاتسيو الإيطالي، مستفيدا من فوزه 2 / 1 في لقاء الذهاب الذي جرى بالبرتغال.

واتسمت المباراة بالإثارة منذ الدقائق الأولى، حيث تقدم لاتسيو بهدف حمل توقيع شيرو إيموبيلي في الدقيقة 19، لكن بورتو رد بهدفين عبر مهدي طارمي وماتيوس أوريبي في الدقيقتين 31 و68.

وحاول لاتسيو إدراك التعادل حتى تحقق له ما أراد عقب تسجيل دانييلو كاتالدي هدفا ثانيا للفريق الإيطالي في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لكنه لم يكن مؤثرا في صعود بورتو للدور القادم.

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