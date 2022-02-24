حبس مشجع لليستر بسبب الاعتداء على لاعبين

المصدر: رويترز

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كشف مدعون اليوم الخميس إن محكمة قضت بسجن مشجع لنادي ليستر سيتي، اعتدى على لاعبين من نادي نوتنغهام فورست خلال مباراة في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي، أربعة أشهر ومنعه من حضور مباريات كرة القدم لعشر سنوات.

واقتحم كاميرون تونر (19 عاما) الملعب وهاجم لاعبي نوتنغهام فورست أثناء احتفالهم بالهدف الثالث في فوزهم المفاجئ 4-1 على حامل اللقب على ملعب نوتنجهام في السادس من فبراير.

واعترف تونر، الذي وجهت إليه ثلاث تهم بالاعتداء، بالذنب أمام محكمة نوتنغهام الجزئية.

وقالت ماريان كونالي من دائرة الادعاء الملكية: ارتكب كاميرون تونر عملا من أعمال العنف غير المبررة أمام الآلاف، وبذلك لم يترك أمام نظام العدالة الجنائية أي خيار سوى منعه من حضور المباريات مستقبلا.

وقضت المحكمة بأن تونر أفرط في شرب الخمر قبل المباراة مضيفة أنه كان "هجوما متعمدا" على لاعبي فورست.

وكان ليستر قد أدان الحادث وحظر تونر مدى الحياة.

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