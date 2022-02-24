يويفا بصدد تجريد روسيا من حق استضافة نهائي دوري الأبطال

المصدر: د ب أ

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علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر أن الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) غدا الجمعة سيشهد تجريد مدينة سان بطرسبرج الروسية من حق استضافة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا يوم 28 مايو المقبل.

وتمت الدعوة لاجتماع طارئ للجنة التنفيذية في يويفا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ولكن من غير المتوقع أن يتم الإعلان في الوقت الراهن عن هوية المدينة الجديدة التي ستستضيف النهائي القاري.

وجرى تغيير المدينة المستضيفة لنهائي دوري أبطال أوروبا أيضا في أخر موسمين بسبب جائحة كورونا.

وكانت من المفترض أن تستضيف اسطنبول نهائي نسخة 2020 من دوري الأبطال لكن تم نقله إلى لشبونة ، حيث جرى استكمال تلك النسخة كبطولة مصغرة ، كما تم تنظيم نهائي النسخة الماضية في بورتو بدلا من اسطنبول بعد رفض مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين ، السفر إلى تركيا.



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