"رأسية" مي تغرق توتنهام في بيرنلي بالدوري الإنجليزي

المصدر: رويترز

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سجل بن مي هدفاً من ضربة رأس في الدقيقة 71 ليقود بيرنلي المتعثر لتحقيق مفاجأة بالفوز 1-صفر على ضيفه توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الأربعاء.

وتفوق مي على المدافع كريستيان روميرو ليحول ركلة حرة من جوش براونهيل إلى الشباك ويهدي ثالث انتصار إلى بيرنلي هذا الموسم.

وسدد هاري كين ضربة رأس في العارضة بعد الاستراحة لكن توتنهام، الذي هزم المتصدر مانشستر سيتي يوم السبت، عجز عن الوصول لشباك الحارس نيك بوب.

ويبقى بيرنلي في منطقة الهبوط لكنه صعد للمركز 18 برصيد 20 نقطة بفارق نقطتين خلف نيوكاسل يونايتد وإيفرتون وتتبقى له مباراة.

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