اعتزال الألماني آرون هانت كرة القدم

المصدر: د ب أ

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قرر اللاعب الألماني آرون هانت اعتزال كرة القدم بعد أن قضى فترة طويلة في صفوف هيرتا برلين وشارك في ثلاث مباريات مع المنتخب الألماني، وذلك عقب إخفاقه في الانتقال لنادي جديد.

وقال هانت (35 عاما) لصحيفة "بيلد" أمس الثلاثاء "ملف كرة القدم الاحترافية انتهى بالنسبة لي، قررت عدم اللعب مرة أخرى".

وأضاف "حظيت بفرص قليلة للانتقال إلى فريق جديد منذ الصيف ولكن في النهاية الأمر لم يلائمني، من غير المنطقي الانتظار لستة أشهر أخرى".

وسجل هانت 51 هدفا خلال 286 مباراة مع بريمن بين عامي 2004 و2014 وفاز معه بلقب كأس ألمانيا وبلغ مع الفريق نهائي كأس الاتحاد الأوروبي.

وخلال تلك الفترة شارك هانت في ثلاث مباريات ودية مع المنتخب الألماني بين عامي 2009 و2013.

وقضى هانت موسم 2014/ 2015 مع فولفسبورج، حيث فاز معه بلقب الكأس ثم انتقل إلى هامبورج الذي هبط للدرجة الثانية في 2018، قبل أن يقرر النادي عدم تجديد عقده عقب انتهائه الصيف الماضي، وذلك بعد أن شارك معه في 153 مباراة وسجل 26 هدفا.

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