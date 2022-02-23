تشيلسي يهزم ليل الفرنسي بثنائية ويقترب من ربع نهائي بأبطال أوروبا

المصدر: د ب أ

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اقترب تشيلسي الإنجليزي من التأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه ليل الفرنسي 2 / صفر، أمي الثلاثاء، في ذهاب دور الستة عشر من المسابقة.

ونجح الفريق الإنجليزي حامل لقب نسخة الموسم الماضي، في التفوق على منافسه الفرنسي، في انتظار مواجهة الإياب بينهما على أرض الأخير، والمقرر لها يوم 16 من مارس المقبل.

وتقدم تشيلسي في الدقيقة الثامنة عن طريق الألماني كاي هافيرتز، قبل أن يضيف الأمريكي كريستيان بولسيتش الهدف الثاني في الدقيقة 63.

وبدأ تشيلسي المباراة بتقديم أداء هجومي جيد، بغرض تسجيل هدف مبكر ومحاولة التعزيز بهدف آخر، لدخول مباراة الإياب في فرنسا في وضعية جيدة.

وكان لتشيلسي ما أراد في الدقيقة الثامنة، حينما سجل نجمه الألماني هافيرتز، صاحب هدف الفوز في نهائي الموسم الماضي، الهدف الأول بعدما ارتقى لكرة عرضية من زميله المغربي حكيم زياش، ليوجهها بضربة رأس رائعة في شباك ليل.

ورد ليل بمحاولة في الدقيقة 12، حيث سدد جوناثان بامبا لاعب الفريق الفرنسي كرة قوية، لكنها مرت أعلى عارضة الحارس السنغالي إدوارد ميندي.

وحاول ليل مجددا في الدقيقة 26، حيث سدد لاعبه إكسيكا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن دفاع تشيلسي أبطل الخطورة عن مرمى حارسه.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، تبادلا للسيطرة على الكرة بين الفريقين، مع تفوق ملحوظ لتشيلسي الذي نجح في الحفاظ على نتيجة تقدمه حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدمه 1 / صفر.

وبعد مرور خمس دقائق من الشوط الثاني، اضطر الألماني توماس توخيل إلى إجراء التغيير الأول في صفوف تشيلسي، حيث خرج لاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاسيتش المتأثر بإصابة، ليدخل بدلا منه روبن لوفتس تشيك.

ولم تمض عشر دقائق أخرى، ليضطر توخيل إلى إخراج زياش، وإدخال لاعب الوسط ساؤول نيجيز، في تبديل إضطراري ثان في المباراة بسبب الإصابة.

وشهدت الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني، سيطرة واستحواذا من جانب تشيلسي على المباراة، لكن بدون تهديد لمرمى الحارس ليوناردو.

وفي الدقيقة 63، نجح تشيلسي في إضافة الهدف الثاني عن طريق الأمريكي كريستيان بولسيتش، بعد مجهود فردي رائع من زميله الفرنسي نجولو كانتي الذي توغل بالكرة حتى منطقة جزاء الفريق الفرنسي، ليمرر كرة إلى هافيرتز الذي انفرد بمرمى ليوناردو ووضع الكرة في الشباك.

وحاول لاعبو ليل إعادة فريقهم إلى المباراة مجددا بعد تلقي الهدف الثاني، لكن دون جدوى، في ظل التنظيم الكبير في صفوف تشيلسي على المستويين الدفاعي والهجومي.

وما بين محاولات تشيلسي لزيادة عدد الأهداف، ومحاولات ليل للعودة إلى المباراة، أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز تشيلسي 2 / صفر.

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