"أسود التيرانغا" يحتفلون بالتربّع على عرش أفريقيا بافتتاح ملعب جديد

المصدر: رويترز

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افتتحت السنغال أمس الثلاثاء ملعبا جديدا يسع إلى 50 ألف متفرج في احتفال حضره قادة أفارقة وأوروبيين وشخصيات رياضية عالمية مرموقة، وذلك بعد فوز المنتخب الوطني بلقبه الأول لكأس الأمم الافريقية لكرة القدم الشهر الحالي.

ويُعد استاد عبد الله واد، الذي شيدته تركيا في مدينة ديامنياديو الجديدة، جزءا من خطة الرئيس السنغالي ماكي سال لتطوير البنية الأساسية للبلد الواقع في غرب افريقيا.

وامتلأ الاستاد، الذي سيستضيف أولمبياد الشباب الصيفي في 2026، بالجماهير التي لوحت بأعلام السنغال الخضراء والصفراء والحمراء.

وكان بين الحضور أيضا رؤساء ليبيريا وغينيا بيساو وجامبيا وتركيا وألمانيا وكذلك جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) وأساطير افريقيا ديدييه دروغبا وصمويل إيتو.

وقال سال أمام الحضور "في هذا العرين الجميل سيحتفل أسودنا الباسلة بغزو أفريقيا والعالم".

وتوجت السنغال باللقب القاري لأول مرة بعد محاولات استمرت 60 عاما، ما زاد من صخب الاحتفالات منذ الفوز 4-2 على مصر بركلات الترجيح في السادس من الشهر الحالي في ياوندي بالكاميرون.

ويعتبر الاستاد، الذي أطلق على اسم الرئيس السابق عبد الله واد الذي فاز عليه سال في انتخابات الرئاسة عام 2012، أحدث مشاريع البنية الأساسية الكبيرة في السنغال.

ومع ذلك تساءل معارضو سال بشأن ما إذا كانت هذه المشاريع ستفيد المواطنين البسطاء بقدر النخبة السنغالية المحدودة.



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