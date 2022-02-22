ميسي: أنا سعيد في سان جيرمان لهذا السبب

المصدر: د ب أ

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أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن استمتاعه بتطور شراكته مع كيليان مبابي في خط هجوم باريس سان جيرمان الفرنسي.

ورحل ميسي عن برشلونة الإسباني في أغسطس الماضي وانتقل في صفقة انتقال حر إلى سان جيرمان، حيث يلعب بجوار النجمين البرازيلي نيمار والفرنسي مبابي.

وسجل ميسي هدفين فقط خلال 15 مباراة بالدوري الفرنسي الذي يتصدّره سان جيرمان بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه.

وقال ميسي في مقابلة مع المجلة الرسمية لسان جيرمان اليوم الثلاثاء "انخل دي ماريا ونيمار كنت أعرفهما من قبل".

وأضاف "كيليان كان اللاعب الذي لا أعرفه وشيئا فشيئا تعرفنا على بعضنا البعض بشكل أكبر وكذلك داخل الملعب في محاولة للترابط بشكل أكبر ومعرفة مدى ارتياحنا لبعضنا البعض".

وأشار قائد المنتخب الأرجنتيني "كنت محظوظا بوجودي بين أفضل اللاعبين في برشلونة، واليوم في باريس سان جيرمان أيضا أشعر بالسعادة وأتطلع للاستمرار في ذلك".

ويتصدر مبابي قائمة هدافي سان جيرمان برصيد 17 هدفا على مستوى جميع المسابقات.

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