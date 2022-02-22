بولندا تطلب توضيحا من الفيفا بشأن مواجهة روسيا في الملحق الأوروبي

المصدر: رويترز

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طلب الاتحاد البولندي لكرة القدم اليوم الثلاثاء توضيحا من الاتحاد الدولي (الفيفا) بشأن قبل نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس لاعالم 2022 أمام روسيا الشهر المقبل بعد إصدار موسكو أوامر لقواتها بدخول إقليمين انفصاليين في شرق أوكرانيا.

واعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال دونيتسك ولوجانسك اللتين يسيطر عليهما الانفصاليون في شرق أوكرانيا أمس الاثنين مما أثار إدانة غربية ومخاوف من مواجهة عسكرية في المنطقة.

وقال الاتحاد البولندي في بيان "طالب الاتحاد البولندي الفيفا بتوضيح عاجل فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بتنظيم المباراة".

وأضاف الاتحاد أنه يأمل في توفير الظروف الملائمة للاعبين للاستعداد وخوض المباريات الدولية.

ومن المقرر أن تقام مواجهة قبل نهائي الملحق الأوروبي بين روسيا وبولندا من أجل حجز مقعد في نهائي الملحق في روسيا يوم 24 مارس اذار المقبل.

وأقر الاتحاد البولندي بأن القرارات السياسية، مثل العقوبات المقترحة على روسيا، تظل مسؤولية سلطات الدولة والهيئات الدولية.

وأضاف البيان "إدراكا منا للتهديدات المحتملة والمتعلقة بالوضع الحالي، ننتظر موقف الاتحاد الدولي".

وأكد الاتحاد البولندي أن الأمر يتعلق أيضا باتحادي السويد وجمهورية التشيك الذي يمكن لأحدهما مواجهة روسيا في نهائي الملحق الأوروبي في موسكو.



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