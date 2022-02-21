رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا تطالب بالتبديل المؤقت بعد إصابة كوخ

المصدر: د ب أ

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دعت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا مرة أخرى إلى تطبيق التبديلات المؤقتة حال وقوع إصابات في الرأس، عقب السماح للألماني روبين كوخ لاعب ليدز يونايتد بالاستمرار داخل الملعب خلال المواجهة أمام مانشستر يونايتد أمس الأحد.

وغادر كوخ الملعب والدماء تغطي وجهه عقب اصطدامه بسكوت ماكتوميناي في وقت مبكر من المباراة، لكنه عاد إلى الملعب واضعا ضمادة على رأسه قبل أن يسقط مجددا ويتم نقله إلى خارج الملعب.

وتنص إرشادات اتحاد الكرة على أن أي لاعب يشتبه في تعرضه لارتجاج في المخ ينبغي إخراجه على الفور من الملعب، مع السماح بتطبيق تبديلات إضافية دائمة في مثل هذه الحالات.

ولكن رابطة اللاعبين المحترفين ترى ضرورة تطبيق التبديلات المؤقتة التي تسمح بتقييم حالة اللاعب بشكل كامل قبل إخراجه من الملعب بهدف توفير الوقت الكاف لتحديد مصير اللاعب من العودة إلى الملعب من عدمه.

وذكرت رابطة اللاعبين المحترفين في بيان عبر شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي اليوم الاثنين "إصابة روبين كوخ لاعب ليدز يونايتد توضح مجددا أن البروتوكول الحالي لارتجاج المخ في كرة القدم أخفق في توفير الحماية للاعبين".

وأضاف "نرى حوادث متكررة للاعبين يعودون للعب وسط إصابة محتملة للمخ، قبل أن يتم استبعادهم بعد فترة وجيزة بمجرد تفاقم الأعراض بشكل واضح".

وتابع البيان "كصوت ممثل للاعبين في إنجلترا، أوضحنا لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم /إيفاب/ أننا نرغب في تقديم تبديل مؤقت لحالات الارتجاج في المخ".

وأوضح البيان "التبديلات المؤقتة لحالات الارتجاج في المخ ستمنح الفرق الطبية المزيد من الوقت وأجواء ملائمة للقيام بالتقييم الأولي".

وأكد البيان "تطبيق التبديل المؤقت سيسمح باستئناف المباراة دون وجود أفضلية لفريق على أخر وتقلل الضغوط على اللاعبين والطواقم الطبية لاتخاذ قرارات سريعة بشأن إمكانية استمرار اللاعب المصاب".

وختم البيان "لكن اللوائح الحالية لإيفاب غير مطبقة ، واللاعبون يتعرضون لمخاطر".



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