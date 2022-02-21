نادال يرحب بعودة ديوكوفيتش للجراند سلام حتى إذا لم يتلق لقاح كورونا

المصدر: د ب أ

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أكد نجم التنس الإسباني رافاييل نادال أنه يرحب بمشاهدة الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم وهو يلعب في المستقبل ببطولات الجراند سلام الأربع الكبرى إذا تم السماح له بذلك دون أن يتلقى لقاح فيروس كورونا المستجد.

وأثار ديوكوفيتش جدلا بشأن نظرته للقاح، وجرى ترحيله من أستراليا الشهر الماضي عشية انطلاق أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى.

وأبدى ديوكوفيتش استعداده للغياب عن البطولات الكبرى في المستقبل بعدما أكد أنه يعطي الأولوية لحقه في اختيار المواد التي تدخل جسده، مقارنة بطموحاته الرياضية.

وفي غياب ديوكوفيتش توج نادال بلقب أستراليا المفتوحة وأصبح صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولات الجراند سلام، برصيد 21 لقبا متفوقا بلقب واحد على ديوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرر.

وقال نادال على هامش مشاركته في بطولة اكابولكو "سيؤثر الأمر على تاريخ نوفاك في الجراند سلام إذا لم يتمكن من اللعب".

وأضاف "الأمر سيؤثر عليه ، وليس على الجراند سلام، كل شخص حر في إتخاذ قراراته وعليه أن يتعايش معها".

وأشار "أتمنى انتهاء الجائحة وأن تتوقف الوفيات الكثيرة حول العالم وهذه النهايات المرعبة ، ويكون بإمكاننا العودة إلى الحياة الطبيعية ، ليس من أجل نوفاك ولكن من أجل العالم بشكل عام".

وختم نادال بالقول "هناك الكثير من الناس عانوا، ولكن إذا تمكن نوفاك من المشاركة في الجراند سلام دون أن يتلقى اللقاح فمرحبا به".



حق النشر: ستاتس بيرفورم

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