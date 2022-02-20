أوباميانج يقود برشلونة لاكتساح فالنسيا برباعية في الدوري الإسباني

المصدر: د ب أ

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افتتح النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج سجله التهديفي مع فريق برشلونة، بعدما أحرز هدفين قاد بهما الفريق الكتالوني للفوز 4 / 1 على مضيفه فالنسيا، اليوم الأحد، في المرحلة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، التي شهدت أيضا تعادل أشبيلية مع مضيفه إسبانيول 1 / 1.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية للبطولة بتعادله المخيب مع جاره اللدود إسبانيول، إلى 42 نقطة، ليتقدم للمركز الرابع في ترتيب البطولة، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بفارق الأهداف أمام أتلتيكو مدريد (حامل اللقب) الذي تراجع للمركز الخامس، علما بأن فريق المدرب تشافي مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، توقف رصيد بلنسيه، الذي لم يحقق أي انتصار في المباريات السبع الأخيرة بالمسابقة والتي حصد خلالها نقطتين فقط، عند 30 نقطة في المركز الثاني عشر.

وافتتح أوباميانج التسجيل في الدقيقة 23 لبرشلونة، الذي انضم لصفوفه في كانون الثاني/يناير الماضي بعد فسخ عقده مع فريقه السابق أرسنال الإنجليزي، قبل أن يضيف الهولندي فرينكي دي يونج الهدف الثاني في الدقيقة 32.

وعاد أوباميانج، الذي شارك كأساسي للمرة الأولى مع برشلونة في البطولة، لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الثالث للضيوف وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 38، غير أن كارلوس سولر أشعل المباراة من جديد بتسجيله هدفا لمصلحة بلنسيه في الدقيقة 52.

وأحبط برشلونة محاولات لاعبي فالنسيا في العودة للمباراة، بعدما أضاف بيدري الهدف الرابع للضيوف في الدقيقة 63، ليحقق الفريق فوزه الأكبر ببطولة الدوري المحلي تحت قيادة مدربه تشافي هيرنانديز، الذي تولى مسؤوليته في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ويأتي هذا الفوز العريض، ليرفع من معنويات لاعبي برشلونة، قبل لقاء الفريق المرتقب مع مضيفه نابولي الإيطالي يوم الخميس القادم في إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي.

ويتعين على برشلونة تحقيق الفوز في تلك المواجهة من أجل مواصلة مسيرته في المسابقة القارية، التي انتقل إليها بعد وداعه المبكر لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك عقب تعادله 1 / 1 في لقاء الذهاب، الذي جرى بملعب (كامب نو) يوم الخميس الماضي.



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