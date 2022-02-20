بايرن ميونخ يفوز على جرويتر فورت ويعزز صدارته للبوندسليجا

المصدر: د ب أ

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عزز فريق بايرن ميونخ صدارته للدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) بفوزه على جرويتر فورت 4 / 1 ،خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثالثة والعشرين من المسابقة.

وسجل أهداف بايرن ميونخ كل من روبرت ليفاندوفسكي (هدفين) في الدقيقتين 46 و82 ،وسيبستيان جرييسبيك، لاعب فورت، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 61، وإيريك ماكسيم تشوبو موتينج في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل برانيمير هيرجوتا هدف جرويتر فورت في الدقيقة 42.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 55 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق تسع نقاط أمام بوروسيا دورتموند الذي يواجه بوروسيا مونشنجلادباخ في وقت لاحق من اليوم، فيما توقف رصيد جرويتر فورت عند 13 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير.



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