فيورنتينا يهزم أتلانتا.. وجنوه يتعادل مع فينيزيا بالدوري الإيطالي

المصدر: د ب أ

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فاز فريق فيورنتينا على ضيفه اتلانتا 1 /صفر اليوم الأحد في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، التي شهدت أيضا تعادل فينيزيا 1 / 1 مع ضيفه جنوه.

ويدين فيورنتينا بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه البولندي كرزيستوف بياتيك الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 56.

الفوز رفع رصيد فيورنتينا إلى 42 نقطة في المركز السابع بفارق نقطتين خلف اتلانتا صاحب المركز الخامس.

وأضاع جنوه نقطتين ثمينتين في صراعه للنجاة من شبح الهبوط لدوري الدرجة الثانية، عقب تعادله 1 / 1 مع مضيفه فينيزيا.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الأول، حيث تقدم توماس هنري لمصلحة فينيزيا في الدقيقة 13، قبل أن يتعادل كاليب أوكويان لجنوه في الدقيقة 30.

وبقي جنوه في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد 16 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف فينيزيا، صاحب المركز السابع عشر، علما بأنه مازال يمتلك مباراة مؤجلة.



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