مانشستر يونايتد يفوز على ليدز برباعية في الدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

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فاز فريق مانشستر يونايتد على مضيفه ليدز يونايتد 4 / 2 ،خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أهداف مانشستر يونايتد هاري ماجوير في الدقيقة 35 ،وبرونو فيرنانديز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وفريد في الدقيقة 70 ،وانتوني إلانجا في الدقيقة 88.

فيما سجل هدفي ليدز يونايتد كل من ورودريجو ، ورافينيا في الدقيقتين 53 و54.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 46 نقطة ليعزز تواجده في المركز الرابع، فيما توقف رصيد ليدز عند 23 نقطة في المركز الخامس عشر.





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