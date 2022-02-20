يراميدز يفوز على زاناكو الزامبي في الكونفيدرالية الأفريقية

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

انفرد فريق بيراميدز المصري، بصدارة المجموعة الأولى ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية)، عقب فوزه على مضيفه زاناكو الزامبي 2 / صفر اليوم الأحد في الجولة الثانية.

ويدين بيراميدز بالفضل في هذا الفوز للاعبه فاجري لاكاي، الذي سجل هدفي المباراة في الدقيقتين الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول و83.

ورفع بيراميدز رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب منفردا ،ولكن بشكل مؤقت، لحين انتهاء مباراة أهلي طرابلس الليبي مع الصفاقسي التونسي، فيما ظل زناكو بلا رصيد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز