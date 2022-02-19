هالاند يواصل الغياب عن صفوف بوروسيا دورتموند

المصدر: د ب أ

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كشف ماركو روزه المدير الفني لبوروسيا دورتموند اليوم السبت، أن نجم الهجوم إيرلينج هالاند سيواصل الغياب عن صفوف الفريق في المباراة المقررة أمام بوروسيا مونشنجلادباخ غدا الأحد ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.

وأكد روزه اليوم أن هالاند سيغيب نظرا لاستمرار تعافيه من مشكلات في العضلة الضامة.

وقال روزه :"إرلينج هالاند لن يشارك في المباراة أمام مونشنجلادباخ، ماريوس فولف قد يكون خيارا متاحا."

وأضاف المدرب أن المدافع مانويل أكانجي سيغيب لنحو ثلاثة أسابيع بسبب تمزق عضلي في ربلة الساق، وأن لاعب الظهير الأيمن توماس مونييه لم يعد من الإصابة بعد.

كان روزه قد أحبط جماهير مونشنجلادباخ عندما استغل بندا في عقده مع النادي يتيح له الرحيل بعد عامين، وانتقل لتدريب بوروسيا دورتموند في العام الماضي.

كانت مواجهة الفريقين في النصف الأول من الموسم قد انتهت بفوز مونشنجلادباخ بملعبه 1 / صفر، وذلك في سبتمبر الماضي.

وقال روزه :"أعرف الفريق بالطبع، لديه الكثير من الطاقة والقوة والتماسك الدفاعي. أعتقد أن مونشنجلادباخ سيأتي إلى هنا بثقة."

وأضاف :"لكننا نواجه مباراة على ملعبنا، ونرغب في الفوز بأي ثممن، وسنقدم كل ما لدينا من أجل هذا."

ويتطلع بوروسيا دورتموند إلى تقليص فارق النقاط الست الذي يفصله عن بايرن ميونخ في الصدارة.

كذلك يسعى بوروسيا دورتموند لمصالحة جماهيره، بعد الهزيمة الصادمة التي تعرض لها أمام رينجرز 2 / 4 أمس الأول الخميس في ذهاب الملحق الفاصل ببطولة الدوري الأوروبي.



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