كونتي مرعوب من مواجهة السيتي

المصدر: رويترز

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لم تكن الأسابيع الأخيرة الأسهل في مسيرة أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير بينما يستعد فريقه المتعثر لمواجهة مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدا السبت.

وبعد أن قال في مقابلة مع شبكة سكاي إيطاليا إن توتنهام خرج أضعف من الناحية العددية في فترة الانتقالات الشتوية، أضاف كونتي أن فريقه يملك فرصة نسبتها واحد في المئة فقط لإنهاء الموسم في المربع الذهبي.

ولم يتجرع كونتي الخسارة في أول تسع مباريات خاضها بالدوري عقب تعيينه في نوفمبر الماضي لكن توتنهام تلقى هزائم متتالية أمام تشيلسي وساوثامبتون وولفرهامبتون واندرارز ليتراجع للمركز الثامن.

وهذا هو الواقع بالنسبة للمدرب الذي فاز بلقب الدوري مع يوفنتوس وتشيلسي وإنتر ميلان لكنه يشهد الآن أسوأ مسيرة له في مسابقة للدوري في 12 عاما.

وقال كونتي في مقابلة مع قناة بي.ان سبورتس هذا الأسبوع "في السابق كنت أقول دائما إنه يجب أن تشعر بأن لديك نسبة واحد بالمئة فقط من إمكانية الفوز بالدوري".

وربما لا يكون هذا ما يريد دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام سماعه، خاصة بعد تعليقات كونتي لشبكة سكاي إيطاليا هذا الأسبوع بشأن نشاط النادي في فترة الانتقالات الشتوية.

وتعاقد توتنهام مع ثنائي يوفنتوس رودريجو بنتانكور وديان كولوسيفسكي، الأخير على سبيل الإعارة، لكنه سمح لأربعة لاعبين من الفريق الأول بالرحيل وهم ديلي آلي إلى إيفرتون وتانجاي ندومبلي وبريان جيل وجيوفاني لوسيلسو في صفقات إعارة حتى نهاية الموسم.

وقال كونتي إن الوضع "ليس سهلا" وإن توتنهام يهتم أكثر بتطوير اللاعبين الشبان بدلا من التعاقد مع لاعبين جاهزين.

وردا على سؤال بشأن تعليقاته خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة قال كونتي إنه لا يستطيع فهم سبب محاولة الناس خلق خلاف محتمل بينه وبين ليفي بشأن طموحات النادي.

وقال "لا أفهم لماذا يريد شخص ما خلق مشكلة معي.

"الرئيس يعرف أفكاري جيدا. إذا كان علي أن أتحدث معه، أذهب للتحدث معه مباشرة. "هذا يعني أن النادي الآن لا يريدني أن أتحدث إلى وسائل الإعلام الإيطالية لأن الترجمة لم تعبر بوضوح عن أفكاري".

ولم تكن هذه أفضل استعدادات لمواجهة سيتي الذي فاز في 14 من آخر 15 مباراة له في الدوري وكان رائعا في فوز ساحق على سبورتنغ البرتغالي بخماسية دون رد خارج أرضه يوم الثلاثاء ليضع قدما في دور الثمانية لدوري الأبطال.

والشيء الإيجابي الوحيد بالنسبة لكونتي هو أن المدافع إيريك داير أصبح متاحا مرة أخرى بعد أن غاب عن الخسارة أمام ساوثامبتون و ولفرهامبتون واندرارز بسبب الإصابة.

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