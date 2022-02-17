بوسع ديوكوفيتش المشاركة في إيطاليا المفتوحة للتنس

المصدر: رويترز

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اكدت وزيرة الرياضة الإيطالية فالنتينا فيتسالي إن نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا سيتم السماح له بالمشاركة في إيطاليا المفتوحة للتنس لأن البطولات خارج القاعات لا تستلزم حصول المنافسين على تطعيم ضد كوفيد-19.

وقال ديوكوفيتش، الذي لم يحصل على اللقاح، يوم الثلاثاء إنه سيضحي بالمشاركة في فرنسا المفتوحة وويمبلدون إذا أصبح التطعيم ضد كوفيد-19 إجباريا مؤكدا أن الدفاع عن حرية الاختيار أكثر أهمية بالنسبة له من الحصول على أي لقب.

وتم ترحيل ديوكوفيتش من أستراليا المفتوحة بسبب موقفه من التطعيم.

وقالت فيتسالي لصحيفة ليبيرو الإيطالية اليوم الخميس "البطولة ستقام خارج القاعات وبالتالي لن تخضع للقيود المشددة للتعامل مع فيروس كورونا.

"لذلك لن يواجه ديوكوفيتش أي مشكلة إذا أراد القدوم إلى إيطاليا للعب. ربما يحتاج إلى الابتعاد عن الفنادق والمطاعم".

وستقام إيطاليا المفتوحة في روما بين الثاني و15 مايو ايار.

وفاز الإسباني رفائيل نادال بطل أستراليا المفتوحة على الصربي ديوكوفيتش في النهائي العام الماضي في روما.

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