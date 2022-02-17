البايرن يفلت من كمين سالزبورغ في دوري الأبطال بتعادل ثمين في الوقت القاتل

المصدر: رويترز

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أحرز كينغسلي كومان هدفا في الدقيقة 90 ليمنح بايرن ميونيخ التعادل 1-1 مع مضيفه سالزبورغ في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.

وانتزع الفريق النمساوي، الذي بلغ أدوار خروج المغلوب لأول مرة في تاريخه، التقدم في منتصف الشوط الأول بهدف من هجمة مرتدة انتهت عند تشوكوبيكي آدمو.

وكان آدمو، البالغ عمره 20 عاما، شارك كبديل في الدقيقة 12 بعد إصابة المهاجم نواه أوكافور.

لكن الفرنسي كومان، الذي أحرز هدف فوز بايرن بدوري الأبطال في 2020، ضمن خروج الفريق الفائز باللقب ست مرات بالتعادل عندما استفاد من ضربة رأس من توماس مولر عند القائم البعيد ليهز الشباك.

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