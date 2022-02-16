رونالدو يصعد بـ "اليونايتد" للمركز الرابع في "البريميرليغ" بفوز على برايتون

المصدر: رويترز

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سجل كريستيانو رونالدو هدفا بتسديدة رائعة ليهدي مانشستر يونايتد الفوز 2-صفر على ضيفه برايتون اند هوف ألبيون، والتقدم إلى المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الثلاثاء.

وهزّ رونالدو الشباك في الدقيقة 51، وأضاف برونو فرنانديز الهدف الثاني من هجمة مرتدة في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

وأنهى برايتون المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع لويس دنك في الدقيقة 54.

وأصبح رصيد يونايتد 43 نقطة من 25 مباراة في المركز الرابع، بفارق نقطتين عن وست هام يونايتد الذي تراجع إلى المركز الخامس، بينما يأتي برايتون في المركز التاسع وله 33 نقطة.

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