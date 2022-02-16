مبابي يهدي سان جيرمان فوزاً قاتلاً على الريال بعد إهدار ميسي ركلة جزاء

المصدر: رويترز

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أحرز كيليان مبابي هدفا رائعا بمهارة فردية في الوقت بدل الضائع، ليقود باريس سان جيرمان للفوز 1-صفر على ضيفه ريال مدريد في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الثلاثاء.

وراوغ مبابي اثنين من المدافعين بشكل رائع وسدد كرة أرضية في شباك الحارس تيبو كورتوا، ليهدي سان جيرمان فوزا مستحقا.

وأهدر سان جيرمان العديد من الفرص وكان الطرف الأفضل واقترب أكثر من مرة من التسجيل لولا تألق كورتوا، الذي أنقذ أيضا ركلة جزاء من ليونيل ميسي في الشوط الثاني.

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