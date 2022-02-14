إعادة مباراة البرازيل مع الأرجنتين وإيقاف رباعي التانجو

المصدر: د ب أ

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قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الاثنين إعادة مباراة البرازيل مع الأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2020 مع إيقاف أربعة من لاعبي المنتخب الأرجنتيني مباراتين لانتهاكهم لوائح مكافحة جائحة كورونا.

وضمن المنتخبان التأهل لكأس العالم الذي تستضيفه قطر في نوفمبر و ديسمبر لكن المباراة بينهما ستعاد بعد إلغاء المباراة الأصلية التي جرت في ساو باولو عقب دخول سلطات الصحة البرازيلية إلى أرض الملعب نظرا لاعتقادها بأن أربعة من لاعبي الأرجنتين انتهكوا لوائح مكافحة كورونا.

وذكر بيان لجنة الانضباط في فيفا "بعد تحقيقات شاملة لمختلف العناصر الواقعية وفي ضوء اللوائح المعمول بها ، قررت لجنة الانضباط في فيفا ضرورة إعادة المباراة في تاريخ وفي مكان يحدده فيفا".

وتعرض المنتخبان لغرامة مالية بجانب إيقاف رباعي المنتخب الأرجنتيني، إيميليانو بوينديا وإيميليانو مارتينيز وجيوفاني لو سيلسو وكريستيان روميرو لمباراتين دوليتين لعدم الالتزام ببروتوكول المباريات الدولية الخاص بفيفا.



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