يويفا يعتزم إهداء الجماهير 30 ألف تذكرة في المباريات النهائية

المصدر: د ب أ

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يعتزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تغطية تكاليف تذاكر أكثر من 30 ألف مشجع للمباراة النهائية لمسابقتي الرجال والسيدات هذا العام.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن (يويفا) قوله، اليوم الاثنين، إن عشرة آلاف تذكرة ستكون متاحة لنهائي دوري أبطال أوروبا، وثمانية ألاف تذكرة لنهائي الدوري الأوروبي، وستة آلاف تذكرة لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي، ونهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، حيث سيتم المساواة فيما بين الفريقين طرفي المباراة النهائية.

وجاء قرار (يويفا) تقديرا لدعم الجماهير، الذين وصفهم بشريان الحياة للعبة كرة القدم ، خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

كان للجماهير دور كبيرة في فشل فكرة إقامة دوري السوبر الأوروبي، والتي كانت قد تعرضت لانتقادات أيضا من جانب (يويفا) سابقا.

ولن تكلف تلك الخطوة الأندية المتنافسة أي شيء، والهدف هو أن تقوم الأندية بمكافأة جماهيرها من خلال التذاكر، وألزم (يويفا) الأندية بعدم منح التذاكر للرعاة أو شركاء أو مسؤولي النادي.

كما أوضح (يويفا) تفهمه لأزمة التضخم المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا حاليا، معلنا أنه سيحدد مبلغ 70 يورو (79 دولار) و180 يورو سعرا للنهائيات الثلاث المقبلة 2022 و2023 و2024، الأمر الذي يتماشى مع الأسعار المعمول بها منذ عام 2020.

وقال أليكساندر سيفرين، رئيس (يويفا) : "جماهير كرة القدم هم شريان الحياة بالنسبة للعبة، ونعتقد أن ذلك سيكون طريقة رائعة لكي نعلم بالصعوبات التي مروا بها خلال العامين الأخيرين، وكيف تمكنوا رغم ذلك من دعم فرقهم ومتابعة شغفهم رغم غيابهم عن الملاعب".

وأضاف: "تلعب الجماهير دورا هاما في تطوير كرة القدم، ولا بد لنا أن نضمن للمشجعين المخلصين السفر لحضور اللحظات التاريخية لفرقهم المحبوبة بأسعار معقولة".

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