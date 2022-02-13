ليفربول يواصل مطاردة سيتي بفوز شاق على بيرنلي
تمسك ليفربول بحظوظه في منافسة مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بعدما تغلب 1 / صفر على مضيفه بيرنلي، اليوم الأحد، في المرحلة الخامسة والعشرين للمسابقة.
وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز وولفرهامبتون على مضيفه توتنهام هوتسبير 2 / صفر، ونيوكاسل يونايتد على ضيفه أستون فيلا 1 / صفر.
وارتفع رصيد ليفربول، الذي حقق فوزه السادس عشر في البطولة هذا الموسم والرابع على التوالي، إلى 54 نقطة في المركز الثاني، بفارق 9 نقاط خلف سيتي، علما بأن الفريق الأحمر مازال لديه مباراة مؤجلة.
في المقابل، توقف رصيد بيرنلي عند 14 نقطة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب، مع امتلاكه 4 لقاءات مؤجلة.
وتقمص النجم البرازيلي فابينيو دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 40، فيما عجز الفريقان عن هز الشباك طوال الوقت المتبقي من المباراة.