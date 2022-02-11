كلوب: ماني وهندرسون يعودان لتشكيلة ليفربول الأحد

المصدر: رويترز

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قال يورجن كلوب مدرب ليفربول اليوم الجمعة إنه يتوقع مشاركة مهاجمه ساديو ماني في مباراة الفريق المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام بيرنلي الأحد القادم عقب فوزه مع منتخب بلاده السنغال بكأس الأمم الافريقية مطلع الأسبوع الحالي في الكاميرون كما أكد عودة القائد جوردان هندرسون للتشكيلة أيضا.

وأحرز ماني ركلة الترجيح الحاسمة في فوز السنغال على مصر في المباراة النهائية في ياوندي الأحد الماضي ولم يلعب مع ليفربول منذ أكثر من شهر في حين غاب أندرسون عن مباراة ليفربول الأخيرة أمس الخميس أمام ليستر سيتي بسبب إصابة في الظهر.

وقال كلوب للصحفيين "أعتقد أن ساديو سيشارك في التدريبات بصورة كاملة اليوم وبعدها سنتخذ القرار بناء على حالته وما شابه.

"يتوقع أن يكون في غاية الحماس معنويا. لكننا سنحتاج إلى تقييم الجانب البدني نظرا لما تعرض له خلال الأيام القليلة الماضية".

وأضاف المدرب الألماني "هندرسون. نعم. سيعود للتشكيلة. هذه هي الخطة دون تغيير. سيلعب الأحد إن لم يحدث شيء".

وأكد كلوب أيضا جاهزية المدافع جو جوميز والمهاجم ديفوك أوريجي للمشاركة أمام بيرنلي بعد غيابهما عن لقاء الخميس في مواجهة ليستر سيتي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بين فرق الدوري الإنجليزي العشرين متخلفا بفارق تسع نقاط عن حامل اللقب مانشستر سيتي المتصدر وسيلتقي الأحد المقبل خارج ملعبه مع بيرنلي المتعثر الذي تعادل مع مانشستر يونايتد في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وأشار كلوب إلى أنه معجب بأداء بيرنلي قائلا "سعدت بمشاهدة مباراة بيرنلي ومانشستر يونايتد..

"نوعية الأداء الذي قدمه (بيرنلي) كانت هائلة. كان أداء جماعيا بكل المقاييس وأمامه فرصة كبيرة للبقاء في الدوري الممتاز".

ويقبع بيرنلي الذي يدربه شون دايك في ذيل الترتيب برصيد 14 نقطة من 20 مباراة وبفارق أربع نقاط عن منطقة الأمان إلى جانب مباراتين مؤجلتين.



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