يوفنتوس إلى نصف نهائي كأس إيطاليا بفوز على ساسولو

المصدر: د ب أ

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انتزع فريق يوفنتوس بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس إيطاليا لكرة القدم بعدما تغلب على ساسولو 2 / 1 مساء أمس الخميس في ختام منافسات دور الثمانية للبطولة.

وافتتح باولو ديبالا التسجيل ليوفنتوس بعد دقيقتين فقط من بداية المباراة ثم تعادل ساسولو بهدف سجله حامد جونيور تراوري في الدقيقة 24.

وقبل دقيقتين من نهاية المباراة، جاء هدف الفوز ليوفنتوس وسجله روان تريسولدي لاعب ساسولو بالخطأ في مرمى فريقه.

ويلتقي يوفنتوس في الدور قبل النهائي، فيورنتينا، الذي تأهل بالفوز على أتلانتا 3 / 2 في وقت سابق من مساء أمس الخميس، بينما تجمع المواجهة الأخرى في الدور قبل النهائي بين ميلان وإنتر ميلان.

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