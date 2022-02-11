ليفربول يفوز على ليستر وأرسنال يتخطى وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قاد البرتغالي دييغو غوتا، فريقه ليفربول إلى الفوز على ضيفه ليستر سيتي 2 / صفر، أمس الخميس، ضمن منافسات المرحلة 24 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، والتي شهدت فوز أرسنال على مضيفه وولفرهامبتون 1 /صفر.

وسجل دييغو غوتا الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 34، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 87.

ورفع ليفربول رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني، بفارق تسع نقاط خلف المتصدر مانشستر سيتي، علما بإن ليفربول خاض 23 مباراة فيما خاض سيتي 24 مباراة.

على الجانب الآخر تجمد رصيد ليستر سيتي عند 26 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الثانية، سجل المدافع البرازيلي جابرييل هدف المباراة الوحيد لأرسنال في الدقيقة 25.

وشهدت المباراة تعرض البرازيلي جابرييل مارتينيلي لاعب الأرسنال للطرد في الدقيقة 69 بعدما حصل على الإنذار الثاني في ظرف دقيقة واحدة بعد تدخلات قوية.

ورفع أرسنال رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس، بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد صاحب المركز السادس، الذي خاض 23 مباراة، ومبتعدا بفارق نقطة واحدة فقط خلف ويستهام صاحب المركز الرابع والذي خاض 24 مباراة، فيما لعب أرسنال 22 مباراة فقط.

على الجانب الأخر تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 34 نقطة في المركز الثامن.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز