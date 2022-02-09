وست هام يعود إلى المربع الذهبي لـ "البريميرليغ" بفوز على واتفورد

المصدر: رويترز

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عاد وست هام يونايتد إلى المربع الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن سجل جارود بوين هدفا في الشوط الثاني ليقود فريقه لفوز صعب 1-صفر على واتفورد المهدد بالهبوط أمس الثلاثاء.

وتماسك واتفورد لفترات طويلة أمام وست هام لكنه استقبل هدفا بطريقة قاسية بعد أن أبدلت تسديدة بوين اتجاهها لتخدع الحارس بن فوستر وتهز الشباك في الدقيقة 68. ووصل بوين إلى هدفه السادس في ست مباريات ليواصل التألق في الفترة الأخيرة.

وكان فريق المدرب روي هودجسون الطرف الأفضل في البداية لكن وست هام تحسن ليحقق انتصارا مهما.

ورفع وست هام رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع، وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد الذي تعادل 1-1 في ضيافة بيرنلي.

وخاض وست هام عددا من المباريات أكثر من كل منافسيه على الوجود بالمربع الذهبي، لكن بعد هزيمتين متتاليتين في الدوري، عاد إلى الطريق الصحيح من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وقال بوين "كنا نعرف مدى أهمية مباراة الليلة حتى إذا كنا حققنا الفوز بشكل قبيح. كل ما يمكننا فعله هو التركيز على أنفسنا".

وأضاف "لدينا العديد من المباريات المقبلة، وسيكون من المهم الحصول على أكبر عدد من النقاط".

وطغى على الاستعداد للمباراة واقعة من كيرت زوما مدافع وست هام بعدما ظهر مقطع فيديو له وهو يركل قطته، وأدان ناديه هذا التصرف.

واعتذر اللاعب الدولي الفرنسي البالغ من العمر 27 عاما، لكن مجموعة من المشجعين أطلقوا ضده صيحات الاستهجان.

ولم يحقق واتفورد أي فوز في آخر عشر مباريات بالدوري ويحتل المركز 19 وقبل الأخير برصيد 15 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن نيوكاسل يونايتد صاحب المركز 17 الذي فاز 3-1 على إيفرتون أمس الثلاثاء.

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