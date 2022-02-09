ارتفاع الانفاق في انتقالات اللاعبين نحو 75 إلى 1.03 مليار دولار

المصدر: رويترز

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قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أمس الثلاثاء إن الإنفاق على تعاقدات اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشهر الماضي ارتفع بنسبة 74.7 بالمئة مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، حيث تعاقدت الأندية مع المزيد من اللاعبين في إشارة على التعافي بعد عامين من كوفيد-19.

وأنفقت الأندية 1.03 مليار دولار على تعاقدات اللاعبين الشهر الماضي، أي أقل بقليل من 1.16 مليار دولار أنفقتها في يناير 2020.

وشهد الشهر الماضي 3791 عملية انتقال دولية سواء للاعبين رجال أو سيدات، بزيادة قدرها 28 بالمئة مقارنة بالعام الماضي بين اللاعبين الرجال و42.8 بالمئة لأول مرة في انتقالات كرة القدم للسيدات.

وقالت دراسة أجراها الفيفا "لأول مرة منذ تفشي الوباء، شهد الإنفاق على الانتقالات وعدد الصفقات نموا كبيرا".

وتصدرت الأندية الإنجليزية الإنفاق على تعاقدات اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية بمبلغ 349.5 مليون دولار تلتها الإيطالية بمبلغ 113.6 مليون والإسبانية 111.1 مليون.

وتصدرت الأندية الإنجليزية أيضا فيما يتعلق ببيع اللاعبين وجنت 108.6 مليون دولار.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن انتقال المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش من فيورنتينا الإيطالي إلى منافسه المحلي يوفنتوس كان الأعلى خلال فترة الانتقالات الماضية حيث بلغت قيمة الصفقة 80 مليون يورو (91.34 مليون دولار).

وجاءت صفقة انتقال فيران توريس من مانشستر سيتي إلى برشلونة ولويس دياز من بورتو إلى ليفربول في المركزين الثاني والثالث على الترتيب من حيث قيمة المالية.

وبلغت صفقة توريس 55 مليون يورو (62.79 مليون دولار) مقابل 45 مليون يورو (51.38 مليون دولار) لصفقة دياز.

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